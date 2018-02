Dit zijn de 'zwarte punten' in West-Vlaanderen

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) trekt 20 miljoen euro uit om de zwarte verkeerspunten sneller veiliger te maken. Ook in West-Vlaanderen hebben we nog vijf zo'n zwarte punten.

Maandag was er nog een dodelijk ongeval op een dergelijk punt in het Oost-Vlaamse Oostakker. Toen kwam een tienermeisje om het leven. Volgens Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA)blijven er van de historische lijst met zwarte punten nog 22 over, waarvan er momenteel vijf worden heraangelegd. Om de resterende punten aan te pakken was al 50 miljoen euro ingeschreven, maar om het sneller te laten gaan wordt nog eens 20 miljoen extra uitgetrokken.

Vijf West-Vlaamse 'zwarte punten'

Ook in West-Vlaanderen zijn er nog zwarte verkeerspunten. Dit zijn ze: