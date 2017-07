DNA moordverdachte komt overeen met spoor op Sofie Muylle

De man moet morgen voor de raadkamer te verschijnen, maar de verdediging heeft al een vraag tot uitstel aangekondigd.

Vorige maandag werd Alexandru C. in Roemenië opgepakt in het kader van een Europees aanhoudingsbevel. Uit foto's op zijn Facebookprofiel blijkt alleszins dat hij een gelijkaardige blauwe jas bezit. In de maanden voor en na de moord verbleef hij duidelijk in Knokke-Heist. Na zijn uitlevering werd Alexandru C. zaterdag aangehouden door de onderzoeksrechter. Zijn DNA is vergeleken met het DNA-spoor op het lichaam van het slachtoffer.