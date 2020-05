Docenten fietsen 925 kilometer naar Generatie Watjes

Studenten in het hoger onderwijs worden in deze Coronatijden wel eens de Generatie Watjes genoemd. Ze hebben het lastig en haken af. Dat klopt niet, beweren de docenten Communicatiemanagement van de Howest in Kortrijk. Zij schreven een open brief en bezorgden die per fiets aan hun studenten. ...

De coronamaatregelen wegen op studenten, hun studies en hun studie-ervaringen, zo meldde de pers afgelopen week meermaals. Columniste Mia Doornaert had het in haar column van 5 maart over Generatie Watjes. Omdat de studenten Communicatiemanagement van Howest actief participeerden in digitale lessen, in grote getallen de webinars volgden, en met complimenten van stageplaatsen telewerkstages opnamen, schreef opleidingscoördinator Jan Dauwe een open brief naar hen.

“De studenten gaven blijk van een groot aanpassingevermogen, van een drive om in coronatijd te blijven gaan, met aandacht voor hun sociale rol als student. En dat mag in de spotlights worden gezet, om de soms negatieve berichtgeving rond studenten te counteren”, aldus Opleidingscoördinator Jan Dauwe.

Docenten zijn postbodes van dienst

Het afleveren van deze brief, inclusief een portie druivensuiker, gebeurde op een ietwat andere manier dan normaal. De postbode van dienst ruimde plaats voor een reeks docenten van de opleiding. Zij leverden afgelopen verlengd weekend minstens 125 brieven persoonlijk af. De meeste studenten wonen in de regio in en rond Kortrijk, de Westhoek en regio Roeselare, maar docenten fietsten ook naar Gent en Antwerpen. Ook Erasmusstudenten die nog in België verblijven werden niet over het hoofd gezien. De docenten legden zo samen 925 km af om studenten een hart onder de riem te steken.

De open brief