Dochter van roofmoordverdachte blijft in cel

De raadkamer heeft de dochter van de hoofdverdachte voor de roofmoord in De Ginste in Oostrozebeke vrijgelaten onder voorwaarden.

Maar daartegen ging het parket in beroep. In oktober vorig jaar werd het lichaam van een 66-jarige man ontdekt in zijn appartement in de Molstenstraat in Oostrozebeke. Hij lag in een plas bloed en was om het leven gebracht met messteken. Onderzoek wees uit dat het om een roofmoord ging. Een bewoner van hetzelfde appartementsgebouw had hem omgebracht en enkele duizenden euro's gestolen. Enkele dagen later overleed de verdachte in de gevangenis.

Vriend

Later werden ook zijn echtgenote, dochter en minderjarige zoon opgepakt. De dochter zou met haar vader mee naar boven zijn gegaan, waar ze moest toekijken hoe die hem om het leven bracht. "Zij is eigenlijk zelf slachtoffer", meent meester Robbie Dewaele, de advocaat van de 21-jarige vrouw. "Ze treurt nog steeds om het verlies van haar vriend.

De raadkamer besliste dat de 21-jarige vrouw kon worden vrijgelaten onder voorwaarden, maar het parket tekent beroep aan. Voorlopig blijft de jonge vrouw dus in de cel. De moeder van het gezin, zou niet aanwezig geweest zijn bij de feiten. Verder onderzoek moet wel uitwijzen of zij al dan niet op de hoogte was van de moordplannen van haar echtgenoot.