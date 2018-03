Doctoraatsstudent van 77 in Kortrijk

Deze voormiddag verdedigt Jos Drouillon zijn doctoraat in Kortrijk. Niets speciaals op het eerste zicht, maar Jos is met zijn 77 lentes één van de oudste doctoraatsstudenten.

Het doctoraat van Jos gaat over het belang van het hoger technisch onderwijs voor de democratisering van het hoger onderwijs in België en Vlaanderen tijdens de tweede helft van de vorige eeuw.

Jos heeft er al een hele carrière opzitten. Hij was eerst docent in HANTAL (huidige Vives) en vervolgens directeur van het departement Verpleegkunde en Vroedkunde (HIVV) van de KATHO. Eenmaal in pensioen dook Jos Drouillon de archieven in om een wordingsgeschiedenis van het HIVV te schrijven. Daarna pende hij een biografie van priester en econoom André Vannecke, die in de jaren ’60 de Kortrijkse campus CATHO stichtte.

Gewezen campusrector prof. dr. Marc Depaepe is de promotor van het doctoraat.