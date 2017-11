Afgelopen nacht is in de Kortrijksestraat in Lendelede een dodelijk ongeval gebeurd waarbij een motorrijder met zijn passagier betrokken waren.

De motorrijder, een twintiger, ging in een flauwe bocht van de baan af en reed in volle snelheid tegen een stenen duiker. Eén van beide betrokkenen overleed ter plaatse. De andere, ook een jongeman van in de twintig, vecht voor zijn leven in het ziekenhuis. Het parket stuurde een wetsdokter ter plaatse. Het is niet duidelijk wie van de twee opzittenden aan het stuur zat.