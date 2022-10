Dode vinvis spoelt aan in Nederland

Het kadaver van de vermiste vinvis die sinds vrijdag voor onze kust dobberde, is terecht. Het dier spoelde aan voor de kust van Westkapelle in Nederland.

De zoektocht naar de dode vinvis in onze Noordzee is afgelopen. Het dode dier werd zondagmorgen aangetroffen op het strand van Westkapelle (Nederland). Het kadaver is bijna veertien meter lang en weegt ongeveer tien ton. De vinvis dreef al sinds vrijdag voor onze kust, maar zaterdagochtend was het kadaver van de radar verdwenen. Verschillende schepen gingen gisteren wel nog op zoek naar het dier, maar dat leverde niets op. Even ging men ervan uit dat het kadaver gezonken was, maar het dier bleek sneller afgedreven te zijn dan de modellen voorspeld hadden.

