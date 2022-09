Dodehoekongevallen: leerlingen nemen zelf plaats in de cabine om bij te leren over het verkeer

Zo'n 700 leerlingen leren bij politiezone Vlas in Kortrijk waar de dode hoeken bij een bus en een vrachtwagen zitten. Het gaat om kinderen uit het zesde die al alleen fietsen. Maar de politie en de stad stellen vast dat ook volwassenen vaak niet weten waar het gevaar zit.

De leerlingen van de vrije basisschool De Tandem uit Bissegem leren de dode hoeken van de vrachtwagen kennen, plaatsen waar de chauffeur hen niet ziet. Als ze aan het fietsen zijn moeten ze drie meter achter de vrachtwagen rechts blijven.

"Als ze voor de vrachtwagen staan aan een kruispunt, moeten ze zorgen dat ze ver genoeg staan. Ongeveer drie meter ervoor. Ze moeten eigenlijk de ogen van de chauffeur kunnen zien", zegt Katrien Verkest van de verkeerspreventie bij politiezone Vlas.

Ook volwassenen

Om zichzelf in de positie van de chauffeur te stellen, nemen de kinderen plaats in de cabine. En dat opent duidelijk de ogen: "Hij moet echt langs alle kanten kijken om te zorgen dat er niemand gewond raakt", zegt een van de leerlingen.

25 scholen nemen deze week deel aan de les. Volgens de politie is dat nodig, en niet alleen voor kinderen. "We zien ook volwassenen zaken doen die gevaarlijk zijn. Ze staan vaak niet op een veilige plek in het verkeer."