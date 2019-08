Dodelijk arbeidsongeval bij Joris Ide in Zwevezele

Bij staalplatenfirma Joris Ide in Zwevezele is vrijdag een dodelijk arbeidsongeval gebeurd. Een man van 58 jaar uit Denderleeuw raakte gekneld in een machine en overleed. Twee anderen raakten lichtgewond. Dat meldt het arbeidsauditoraat Gent, afdeling West-Vlaanderen.

"Tijdens werken aan een machine in onderhoud schoot de machine plots in gang waardoor het slachtoffer geklemd raakte", vertelt Filiep De Ketelaere van het arbeidsauditoraat. "Hij overleed ter plaatse. Twee anderen konden tijdig wegspringen maar raakten lichtgewond. Ze werden overgebracht naar het ziekenhuis van Torhout."

Het gaat om werknemers van een onderaannemer van het bedrijf. Er werd een deskundige gevorderd die de omstandigheden van het dodelijk arbeidsongeval moet onderzoeken. Ook de dienst slachtofferbejegening van de politie is ter plaatste om de werknemers die getuige waren van het ongeval, bij te staan. Ook het Toezicht Welzijn op het werk werd verwittigd.

Het is nog niet duidelijk hoe de machine die in onderhoud was toch in gang kon schieten. In het verleden gebeurden al verschillende zware arbeidsongevallen bij Joris Ide. De staalproducent werd in mei vorig jaar nog veroordeeld tot een geldboete van 18.000 euro, waarvan 6.000 euro met uitstel, voor een ernstig arbeidsongeval. Eind 2015 verloor een arbeider een hand bij een ongeval met een pletwalsmachine. Het arbeidsauditoraat meende toen dat het bedrijf geen rekening had gehouden met de gevaren van de machine. In 2006 overleed een werknemer nadat hij onder een rol staal van 1.000 kilogram terecht was gekomen.