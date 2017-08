Dodelijk ongeval in file op E17

In een kop-staart aanrijding is op de E17 deze middag een dodelijk verkeersongeval gebeurd.

Het ongeval gebeurde in een file door een eerder gebeurd ongeval. Rond 11.15 uur reed een lichte vrachtwagen in de file in op een oplegger. De bestuurder van die lichte vrachtwagen kwam daarbij om het leven.

Tankwagen in brand bij eerste ongeval

Ter hoogte van Stasegem raakte een uurtje daarvoor, omstreeks 10.15 uur, een tankwagen van de weg . Na een lichte aanrijding met een vrachtwagen, moest de tankwagen naar rechts uitwijken en kwam hij in de berm terecht. De cabine van de vrachtwagen vloog in brand. De chauffeur kon op eigen kracht zijn voertuig verlaten en raakte licht gewond.