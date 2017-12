Bij een zwaar verkeersongeval in Merkem is een 68-jarige man uit Diksmuide om het leven gekomen. Dat bevestigt de politie van de zone Polder. Het slachtoffer kwam frontaal in aanrijding met een vrachtwagen.

Het ongeval gebeurde even voor 7 uur op de Iepersteenweg in Merkem, een deelgemeente van Houthulst. Een begeleidingswagen voor zwaar vervoer reed in de richting van Diksmuide en kwam daarbij frontaal in botsing met een vrachtwagen die richting Ieper reed. Voor de 68-jarige bestuurder van de auto kon geen hulp meer baten.

Ter hoogte van de Stationstraat was de Iepersteenweg door het ongeval in beide richtingen urenlang afgesloten.