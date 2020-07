Dodelijk ongeval op E403 in Ardooie

Bij een zwaar ongeval op de E403 in Ardooie vielen kwam vannacht rond 1u een man om het leven. Na een botsing met een andere auto op de onverlichte snelweg kwam de auto van de man op de betonnen middenberm terecht, en ging over een afstand van 100 meter nog enkele keren overkop. De andere wagen kwam op het dak terecht.

Voor de man in kwestie was alle hulp te laat: hij overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Zijn zoon en de andere automobilist werden gewond naar het ziekenhuis overgebracht. Hoe het ongeval precies kon gebeuren, is nog onduidelijk. In opdracht van het West-Vlaamse parket voerde een verkeersdeskundige een onderzoek uit om de precieze omstandigheden te achterhalen.

Door het ongeval bleven de twee rijstroken van Brugge richting Kortrijk enkele uren voor alle verkeer afgesloten. Het verkeer kon enkel via de pechstrook passeren. Dat zorgde aanvankelijk voor file, maar na 2u loste die op.