Dodelijk ongeval in Vlamertinge

Bij een verkeersongeval op de Noorderring in Vlamertinge is vanmorgen een man om het leven gekomen.

Het ongeval gebeurde omstreeks 7.30 uur. Een personenwagen die richting Poperinge reed, week plots van zijn rijvak af en botste tegen de aanhangwagen van een landbouwtractor. De auto werd weggeslingerd. De Franse bestuurder van de landbouwtractor had niets gemerkt van het ongeval. Even verder moest hij wel langs de kant omdat een band van de aanhangwagen plat was.

Eén persoon kwam daarbij om het leven. De hulpdiensten probeerden nog om hem te reanimeren, maar dat is hen niet gelukt. Het slachtoffer is een Roemeen van 42 die in Ganshoren bij Brussel woont. De andere inzittende raakte lichtgewond en verkeerde in shock, hij sliep op het moment van de feiten.