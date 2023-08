Dodelijk ongeval Wielsbeke: twee andere slachtoffers buiten levensgevaar

De twee vrouwen die zwaargewond zijn geraakt bij het ongeval in Wielsbeke maandag, zijn buiten levensgevaar. Dat meldt het parket. Bij het ongeval reed een bestuurder in op een bushokje. Een 15-jarige meisje kwam om.

Een bestuurder van een bestelwagen reed om een onduidelijke oorzaak in op een bushokje. Daar stonden drie personen te wachten op een bus. Een 15-jarig meisje overleefde de klap niet. Haar moeder raakte zwaargewond en verkeerde in kritieke toestand. Ook een derde persoon in het bushokje raakte zwaargewond. Het parket laat weten dat de twee vrouwen intussen buiten levensgevaar zijn.

Volgens de eerste vaststellingen van het parket was de bestuurder van de bestelwagen niet onder invloed van alcohol of drugs. Hij was ook niet bezig met zijn gsm. Er werd een deskundige aangesteld die moet onderzoeken hoe het ongeval kon gebeuren. Het rijbewijs van de man werd wel ingetrokken. Hij zal medisch getest worden om te bekijken of hij nog geschikt is om te rijden.

