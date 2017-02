Dodelijk slachtoffer bij zware klap op E40

Even voor half drie begon een wagen te slippen. De wagen, die dwars over de weg kwam te staan werd in volle vaart aangereden door een kleine bestelwagen. De klap was enorm.

In de personenwagen zaten drie personen. De bestuurder werd uit zijn wagen geslingerd en kwam op de middenberm terecht. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht. Voor zijn passagier, een vrouw, kwam alle hulp te laat. Zij overleed ter plaatse. Een tweede passagier, die achteraan in het voertuig zat, moest door de brandweer worden bevrijd en werd zwaar gewond afgevoerd.

Ook de bestuurder van de lichte bestelwagen werd zwaar gewonden naar het ziekenhuis overgebracht.

De E40 lag bezaaid met brokstukken, het verkeer kon lange tijd enkel over de pechstrook.