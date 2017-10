Deze namiddag is op de E17 richting Gent net voor Kortrijk-Oost een zwaar verkeersongeval gebeurd met een Belgische en een Poolse vrachtwagen.

Het ging om een kop-staartaanrijding tussen beide voertuigen. De Belgische bestuurder werd in levensgevaar afgevoerd naar het ziekenhuis, waar hij later overleed. Het verkeer moest een tijd lang over één rijstrook.