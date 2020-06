Dodelijke drama’s met bootvluchtelingen nipt vermeden

Ze liggen in het ziekenhuis en één van hen wordt behandeld op intensieve zorgen.

Zowel de gouverneur als het West-Vlaams parket zijn erg bezorgd over de toename van het aantal bootvluchtelingen voor onze kust. Carl Decaluwe, gouverneur: "Zaterdagvoormiddag zijn we gelukkig door de Fransen gecontacteerd. Vijftien vluchtelingen waren op weg naar Engeland. Die zijn op het nippertje gered geweest en gisteren waren er dan drie Soedanezen voor de kust van Wenduine. Ze waren al drie dagen aan het ronddobberen met een rubberbootje."

Frank Demeester, Parket West-Vlaanderen: "Het was zo dat men zelfs de reddingsboot van de scheepvaartpolitie niet te water kon laten omdat de golfslag te groot was en omdat het te gevaarlijk was. Toen ze aan land zijn gebracht, zijn ze onmiddellijk met een ziekenwagen naar het ziekenhuis gebracht. Ze waren onderkoeld. Een van hen ligt nog op intensieve zorgen. We hebben ze zelfs nog niet kunnen spreken. Van zodra verhoor mogelijk gaan we ze ondervragen om te kijken of er mensensmokkelaars betrokken zijn."

Zowel de gouverneur als het parket menen dat een dodelijk drama op het nippertje vermeden is. Frank Demeester, Parket West-Vlaanderen: "Je hoeft niet helderziende te zijn om te stellen dat het risico zeer reëel is dat er doden gaan vallen. De situatie van zaterdag in vergelijking met gisteren, wel gisteren was het zo mogelijk nog erger, nog gevaarlijker."