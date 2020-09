Dodelijke fietsongevallen vooral met koersfietsen en elektrische fietsen

En wat blijkt? De meeste gebeuren bij fietsers met een koersfiets of met een elektrische fiets. In dat laatste geval gaat het meestal om 70-plussers. En, ook opvallend, de weginfrastructuur - zoals afgescheiden fietspaden - speelt geen bepalende rol.

Maar zes dodelijke fietsongevallen in september alleen al. Een ongelofelijk zware tol en stuk voor stuk drama's. Dat beseft ook gouverneur Decaluwé. "Als we kijken naar de oorzaak, dat is ook voor mij wat verrassend, dan gebeurt een groot pak van de ongevallen met een koersfiets of bij 70-plussers op een elektrische fiets. En de hoofdoorzaak is het vallen. Ook een gebrek aan stuurmanskunst of ziektes spelen mee."

Ook een gebrek aan verlichting op de fiets speelt een rol. Opmerkelijk is wel dat afgescheiden fietspaden of betere weginfrastructuur geen bepalende factor zijn. "Het is misschien nog te vroeg om tendenzen uit te spreken. Maar de infrastructuur speelt geen bepalende rol. Dat is ook een merkwaardig gegeven dat blijkt uit de pv's. Maar goed, alle veilige infrastructuur is welkom. Alle extra investeringen zijn noodzakelijk. Maar ik denk dat we hier nu in West-Vlaanderen geconfronteerd zijn met een spijtig toeval van dingen die niet structureel met elkaar verbonden zijn."