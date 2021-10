Doden koelwagen: 24 beklaagden voor Brugse rechtbank

In de zaak van de 39 Vietnamese migranten die stierven in een koelwagen in het Engelse graafschap Essex, moeten 24 beklaagden zich vanaf woensdag voor de Brugse correctionele rechtbank verantwoorden. De vermoedelijke spilfiguur riskeert vijftien jaar cel, maar ontkent nog steeds elke...

Op 23 oktober 2019 werden 39 levenloze lichamen, onder wie drie minderjarigen, ontdekt in een koelwagen in Grays. Dat is een gemeente in het Zuid-Engelse graafschap Essex. Vrij snel bleek dat de container een dag eerder om 14.49 uur in Zeebrugge was aangekomen.

“Niks met mensenhandel te maken”

In de loop van het onderzoek werden meerdere verdachten al onder voorwaarden en op borg vrijgelaten. Op dit moment zitten nog vijf verdachten in voorhechtenis. De huurder van een safehouse in Anderlecht zou een cruciale rol spelen in het dossier. Vo Van Hong houdt volgens zijn advocaat Antoon Vandecasteele echter nog steeds vol dat hij niets met mensensmokkel te maken heeft.

Nochtans wordt Vo Van Hong als leider van de criminele organisatie gezien. Sinds september 2018 kon de Vietnamees gelinkt worden aan minstens een veertigtal smokkels van in totaal ruim honderd mensen. Daarnaast moeten ook drie andere Belgen zich voor de correctionele rechtbank verantwoorden. Het gaat vooral om taxichauffeurs die ingezet werden door de bende.

Uitzonderlijk in assisenzaal

Het proces zal op woensdag 27 oktober om 10 uur van start gaan met een inleidingszitting. Dat betekent dat de partijen zullen afspreken om eerst hun standpunten op papier te zetten. Wellicht zullen de conclusietermijnen niet al te ruim zijn, want er zitten nog vijf beklaagden in de gevangenis.

Door het grote aantal beklaagden en advocaten zal de zitting van de zeventiende kamer van de Brugse correctionele rechtbank uitzonderlijk in de assisenzaal gehouden worden. Net als alle andere West-Vlaamse dossiers van mensensmokkel en mensenhandel wordt de zaak voorgezeten door rechter Bert Salembier.