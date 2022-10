"Doe al mijn deel": Burgemeester Jabbeke misnoegd over noodopvang voor asielzoekers

Hij is niet te spreken over de beslissing van het federale kernkabinet om in zijn gemeente humanitaire noodopvang voor asielzoekers te organiseren. Dat herhaalde hij vanmorgen in De Ochtend (Radio 1). Ook bij ons was de burgemeester gisteren scherp voor de beslissing (zie ook hieronder).

"Heb niks tegen die mensen"

"Ik heb niets tegen die mensen, maar wel tegen het feit dat gemaakte afspraken niet worden nagekomen", aldus burgemeester Frank Casteleyn (CD&V) in De Ochtend (Radio 1).

De beslissing om 1.500 plaatsen aan humanitaire noodopvang te organiseren, werd vorige week al genomen. Gisteren raakte bekend dat op voorstel van het Crisiscentrum twee sites aangeduid worden: een van de Regie der Gebouwen in Jabbeke en een van Defensie in Glons (bij Luik). De burgemeester van Jabbeke is echter serieus misnoegd over die beslissing. In Jabbeke is de doelgroep kwetsbare families met kinderen: 150 tot 500 personen.

"Niet volgens afspraak"

In februari kreeg Frank Casteleyn naar eigen zeggen van toenmalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi te horen dat zijn gemeente de voormalige kazerne van de Civiele Bescherming op zijn grondgebied zou kunnen kopen als het een gesloten terugkeercentrum voor uitgeprocedeerde asielzoekers huisvestte. Dat daar nu nog humanitaire noodopvangplaaten bovenop komen, gaat voor Casteleyn te ver.

"De afspraak (met Mahdi, red.) was dat dat voldoende was voor Jabbeke", zegt hij. "Ik heb niets tegen die mensen, maar wel tegen het feit dat gemaakte afspraken niet zijn nagekomen. We zouden meewerken aan dat centrum, in ruil voor het kunnen kopen van de gebouwen van de Civiele Bescherming. Afspraken zijn afspraken."

"Ik doe al mijn deel"

Casteleyn zegt te begrijpen dat de nood momenteel hoog is en dat er dringende extra opvangplaatsen nodig zijn, maar betreurt dat andere gemeenten niet worden aangesproken.

"Ik weet perfect waar er nog plaats is", zegt hij. "Ik doe al mijn deel."

Bovendien is volgens Casteleyn de plaats waar de noodopvang komt, daarvoor niet geschikt. "Die zou op een bedrijventerrein komen, maar is het wel wettelijk om daar een groepsverblijf te organiseren? En bovendien vlak naast de autostrade, dus die mensen kunnen niet eens te voet ergens naartoe."

BEKIJK HIER DE REACTIE VAN BURGEMEESTER FRANK CASTELEYN (26/10/2022):