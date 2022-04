Doe- en voelinstallaties voor kinderen in De Grote Post

Zo pakt cultuurcentrum De Grote Post in Oostende uit met twee gratis doe-installaties voor kinderen. In de inkomhal loopt nu al ‘play with me’, een artistieke installatie waarbij je al bewegend muziek kan maken. Ellen Van Wulpen (De Grote Post): “Het is een interactieve kunstinstallatie die muziek genereert. De kinderen kunnen schommelen of draaien en zo genereren ze muziek. Om de vijf minuten vormt zich een ander ritme met andere muziek.”

‘Voelgewoel Wonka’

Vanaf zaterdag is er ook ‘Voelgewoel Wonka’. Zaal Telefonie van De Grote Post wordt dan een zintuigenparadijs voor baby’s en peuters tot 3 jaar, een vergeten doelgroep bij veel cultuurhuizen. Voelgewoel loopt al enkele jaren. Dit keer in samenwerking met de VZW Zandzand. Lisa Tahon (VZW Zandzand): “Ze worden volledig overprikkeld in de positieve zin wel. We hebben allemaal dingen gemaakt: tactiele dingen voor die doelgroep. We hebben dat met een veertigtal vrijwilligers gedaan. We hebben ook samengewerkt met Duinenhelm, mensen met een beperking. Maar ook Oostendenaars hebben heel veel materialen gebracht: cd’s, wol, lampkampen om aan de slag te gaan.”

‘Play with me’ loopt nog tot met zondag 10 april. Voelgewoel start zaterdag en duurt tot en met paasmaandag.