Doe-het-zelf zaken maken zich klaar voor heropening

Ze moeten van de Nationale Veiligheidsraad dan wel de veiligheidsvoorschriften volgen. Ook de grote stockwinkels zoals Euroshop of Multibazar kunnen hun deuren beperkt openen. Suprabazar in Gullegem gaat maandagmiddag weer open.

Aanbod is beperkter

Grote plexischermen aan de kassa’s zijn één van de maatregelen om het personeel en de klanten te beschermen tegen het coronavirus. Ook het winkelen moet anders. "Wij gaan klanten aanmanen om enkel met een winkelkar binnen te komen. Buiten zullen personeelsleden de karren ontsmetting en klanten informeren over de nieuwe manier van winkelen", zegt Bavo Vanhalst. De winkel in Gullegem, één van de vijf vestigingen van Suprabazar, is 10.000 vierkante meter groot. Afstand houden vormt er geen probleem. Als alles-aanbieder zal de winkel wel niet alle producten kunnen verkopen: alleen dierenverzorging, sanitair en tuingerief aan.

Suprabazar moest net als alle andere winkels op 18 maart de deuren sluiten. 85 procent van de 220 werknemers is sindsdien technisch werkloos. Het zijn de lokale besturen van Harelbeke, Lievegem, Tielt en Wevelgem die finaal het licht op groen moeten zetten voor een heropening van de vijf winkels.