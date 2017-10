Doek valt over Busworld Kortrijk

Het doek is gevallen over Busworld Kortrijk, de grootste beurs in de wereld voor de bus- en touringcarsector.

Na 46 jaar verlaat Busworld Kortrijk en trekt naar Brussel, waar meer ruimte is om te groeien. Het afscheid gisteravond was dan ook een heel bijzonder moment, want hier is Busworld groot geworden. Wanneer het laatste uur wegtikt, krijgen alle exposanten en verkopers bloemen. En klokslag 18 uur, het echte sluitingsuur, gaan alle bussen toeteren.

Luc Glorieux, oprichter Busworld Kortrijk: “Kortrijk was een feest. Om de spirit van Kortrijk over te dragen naar Brussel, dat zal niet eenvoudig zijn, maar we gaan eraan werken. Maar het zal de spirit van Kortrijk zijn of het is een afgang.”