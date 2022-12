Doek valt over Den Gouden Harynck

Chef-kok Philippe Serruys wordt 70 jaar en ontvangt straks z’n laatste gasten. Morgen start voor hem en z’n echtgenote Marijke Van Damme een nieuw leven. "De meeste collega's waar ik in de tijd mee begonnen ben, zijn al lang met pensioen. ik heb daar geen moeite mee. Ik doe dat nog altijd zeer graag. Ik vind dat het mooiste beroep ter wereld."

Meedoen met hypes was niets voor hem. Maar de mensen kwamen graag. Zij die er maanden voor sparen, maar ook de beau monde van heinde en ver. "Er zijn er zeel veel geweest. Ook koninklijke, zowel van de Belgische koninklijke familie als van de Engelse."

Een sterrenrestaurant doen draaien, is volgens Serruys vooral teamwork. "We hebben drie mensen die hier meer dan 30 jaar werken. Dat is niet niets in horeca. Dat is redelijke uniek zelfs. Zolang dat de ambitie en de passie er is moet je blijven doordoen. Dat is de drijfveer."

Vandaag zit Den Gouden Harynck vol. Morgenavond gaat de gepensioneerde kok dineren bij vrienden. Maak voor zo iemand maar eens wat lekkers klaar....

