Doelman KVO de laan uitgestuurd na lockdownfeestje

De doelman nodigde verschillende mensen uit op zijn appartement in het centrum van de stad. Het waren de buren van Ondoa die de politie contacteerden. Het ging er luid aan toe en het kabaal zorgde voor overlast. De agenten bleven nog enkele uren ter plaatste tot de rust was teruggekeerd. Er werden 11 pv's uitgedeeld.

“Als voetbalclub kunnen wij dergelijk egoïstisch en onverantwoord gedrag niet tolereren,” zegt Executive President Gauthier Ganaye. “We zijn opgelucht dat wij tot nu toe nog geen enkele covidbesmetting gehad hebben en we doen er ook alles aan om dat zo te houden. Daarom wijzen we onze spelers steevast op hun plichten en zij nemen ook hun verantwoordelijkheid op. De coronaprotocollen worden strikt nageleefd. KVO als club staat boven het individu en gezien de ernst van deze feiten zien we ons dan ook genoodzaakt om de ontslagprocedure ten opzichte van Fabrice Ondoa in gang te zetten.”