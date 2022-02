Dokter Gyselbrecht mag af en toe cel verlaten, onder voorwaarden

André Gyselbrecht, de opdrachtgever van de kasteelmoord, mag beperkt vrijkomen. De strafuitvoeringsrechtbank in Gent legt hem 20 strenge voorwaarden op.

Gyselbrecht, de schoonvader van de vermoorde Stijn Saelens, wou zijn cel af en toe kunnen verlaten, en had daarvoor een aanvraag ingediend. Hij zit eigenlijk een celstraf van 21 jaar uit voor zijn aandeel in de kasteelmoord: hij was de opdrachtgever van de moord.

De huisarts, die ondertussen geschrapt is door de Orde van de geneesheren, vroeg beperkte detentie aan, waarbij hij overdag naar buiten zou mogen.

"De strafuitvoeringsrechtbank in Gent heeft vandaag onder 20 strenge voorwaarden - onder meer een contactverbod met de pers en de slachtoffers - André Gyselbrecht een beperkte detentie met penitentiair verlof toegekend," zegt persrechter Jan Van den Berghe. Zo mag Gyselbrecht zijn cel 36 uur verlaten, tweemaal per maand. Dat blijf drie maanden zo, daarna mag hij zijn cel elke week 36 uur verlaten.

