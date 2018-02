"Dokter was vertrouwensman voor Serry"

André Gyselbrecht diende palliatieve zorgen toe aan de vader van Pierre Serry, waardoor de contacten intenser werden. "Hij wist de laatste maanden van geen hout pijlen maken. Meneer doktoor mag niet vergeten dat er wel degelijk een druk is." Die druk kwam er volgens de verdediging van Serry door het respect voor zijn werk als arts. "Hij was een vertrouwensman voor Pierre Serry"

Onderwereldfiguur

Pierre Serry stond al langer bekend als een onderwereldfiguur. "Hoeveel mensen kende Gyselbrecht die in staat waren om iemand te vinden om iemand uit te schakelen? Mocht ik meneer doktoor geweest zijn, ik was ook bij meneer Serry terechtgekomen." Meester Damen benadrukte dat het incestverhaal niet alleen op Serry indruk maakte. Ook psychologen, het kindermeisje en een bevriende Gentse procureur probeerden Gyselbrecht op hun manier te helpen, klonk het. "Men is niet over één nacht ijs gegaan. In zijn hoofd zat duidelijk dat zijn kleinkinderen in nood waren. Hoe je die nood oplost, is een andere discussie."

"Geen koelbloedige crimineel"

"Dit is een over het paard getild proces", zo startte Vincke zijn pleidooi, "want de feiten zijn vrij eenvoudig." Vincke legde uit dat Serry rond Pasen 2016 wroeging vertoonde en dat hij klaar was om te bekennen. "Ik heb hem toen gezegd dat ik niet kon helpen als hij bleef zwijgen."

"Aanvankelijk durfde hij niet. Uw vriend heeft u niet willen verraden, meneer Gyselbrecht, maar we hebben lang gepraat en ik heb hem toen gezegd dat dit misschien tot een catharsis kon leiden", aldus Vincke. Vincke vroeg aan de rechtbank om het -lange- strafblad van Serry eens te bekijken. "Daaruit blijkt toch dat hij geen koelbloedige crimineel is, maar wel een sjacheraar."

Vincke plaatste ook enkele kanttekeningen bij het gedrag van slachtoffer Stijn Saelens. "Saelens was zogezegd een wereldburger, maar hij was toch ook een beetje weg van de wereld als je het mij vraagt. Ik hoop dat mijn dochter nooit met een Stijn Saelens naar huis komt", aldus Vincke, die een passage voorlas uit het boek van Stijn Saelens. Een onsamenhangende passage over het koken van kikkers, wat Vincke de reactie ontlokte "Er was toch iets mis met die man".

"Ik hoop, mevrouw de voorzitter, dat u alles zult meenemen in de strafmaat: niet alleen de persoonlijkheid van de beklaagden, maar ook die van het slachtoffer", aldus nog Vincke.