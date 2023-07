Dolfinarium Brugge mag blijven bestaan

Minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) heeft beslist dat het dolfinarium van Brugge tijdelijk mag blijven bestaan, hetzij met enkele aanpassingen. Voorlopig is er dus geen sprake van het uitdoofbeleid waarover de minister het in 2019 had.

Boudewijn Seapark moet tegen 2027 een nieuw buitenbassin bouwen, er mogen ook minimum zes dolfijnen zitten. Het is de bedoeling om vanaf 2037 om de tien jaar te evalueren. De eerste evaluatie voor het Boudewijnpark is dus in 2037.

'Geen alternatief'

In 2019 kondigde minister Ben Weyts een uitdoofbeleid aan voor het dolfinarium, na heel wat protest van dierenrechtenorganisaties. Maar volgens de minister is er tot op vandaag geen oplossing voor een alternatieve huisvesting.

"De beslissing van Minister Weyts houdt zowel rekening met het dierenwelzijn van de dolfijnen als met een realistisch scenario voor het dolfinarium. Boudewijnpark krijgt zo ook de nodige tijd om na te denken en te investeren in de toekomst van hun park. We willen in Vlaanderen eigenlijk geen dolfijnen meer in gevangenschap. Het zijn hyperintelligente en zeer gevoelige dieren. In het wild hebben ze een enorm groot leefgebied nodig. Maar het is ook zo dat er op dit moment geen enkele alternatieve huisvesting is voor die beestjes. Het is goed dat er nu een helder toekomstscenario is, in eerste plaats voor de dolfijnen maar ook voor het park én de omwoners in Sint-Michiels", klinkt het bij Vlaams Volksvertegenwoordiger en lijsttrekker voor N-VA Brugge Maaike De Vreese.

Reactie Gaia

Dierenrechtenorganisatie Gaia is tevreden met de nieuwe Vlaamse Codex Dierenwelzijn. Maar blijft strijden tegen dolfijnen in gevangenschap: "Indien al veel vroeger blijkt dat een dolfijnensanctuary, waar de zeezoogdieren de rest van hun leven in een baai kunnen doorbrengen, voldoet als alternatieve bestemming, zie ik niet in waarom de Brugse dolfijnen niet meteen zouden kunnen overgebracht worden", zegt Michel Vandenbosch, voorzitter van Gaia.

