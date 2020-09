Dolgedraaide auto sleurt fietsster mee in Oostende

In Oostende is een oudere dame zwaargewond geraakt toen ze aangereden werd in de Alfons Pieterslaan.

De vrouw was aan het fietsen wanneer ze opgeschept werd door een wagen. De bestuurder van die auto was om een onbekende oorzaak de controle over het stuur verloren. Het slachtoffer belandde op de auto en werd bijna 100 meter meegesleurd aan hoge snelheid. Daarna kwam ze nog eens onder een andere wagen terecht, die ook bij het ongeval was betrokken. Een getuige zag alles gebeuren. Johan Vereecke, getuige ongeval: " 't Was een verschrikkelijk iets. Ik reed achter de wagen. Op een bepaald moment gaf die mevrouw plankgas en sleurde ze de fietser mee tot een beetje verder daar. Die mevrouw is van de motorkap naar de auto gerold en is daar tegen het boompje beland."