Domicilie verplaatsen naar de kust? Verloren moeite

In Koksijde, en bij uitbreiding in alle kustgemeenten, zijn de aanvragen tot domicilieverandering exponentieel gestegen. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de coronamaatregelen.

Daardoor zijn de tweedeverblijvers even persona non grata geworden aan de kust, maar ze proberen toch manieren te vinden om naar de zee af te zakken. Door de coronamaatregelen zijn alle dagjestoeristen en tweedeverblijvers voorlopig niet meer welkom aan de kust. Daar wordt streng op gecontroleerd door de politie, die ondertussen een bloemlezing aan excuses kan schrijven.

Domicilie aanpassen duurt een maand

Maar de mensen blijven proberen, nu ook door hun domicilie te veranderen. Maar wie denkt zo dit weekend aan zee te mogen doorbrengen, is er wel aan voor de moeite, zegt Marc Vanden Bussche, burgemeester van Koksijde. Want de procedure duurt een maand voor die rond is.

Pech dus voor vindingrijke tweedeverblijvers. Als ze de zee willen zien dit weekend, zullen ze naar hun vakantiefoto’s moeten kijken.