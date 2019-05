Dominique Alderweireld veroordeeld tot 30 maanden cel

Dat heeft de correctionele rechtbank van Kortrijk beslist. Hij krijgt een boete van 60.000 euro en er wordt een bedrag van 409.164 euro verbeurdverklaard.

Onderzoek naar Dominique Strauss-Kahn (DSK)

De bal ging aan het rollen in 2011. Toen vielen speurders binnen in enkele bars van Alderweireld. De huiszoekingen maakten deel uit van het onderzoek naar Dominique Strauss-Kahn (DSK), de voormalige topman van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Alderweireld zou meisjes hebben geleverd voor de seksfeestjes van de ex-bankier. In die zaak werd hij in 2015 vrijgesproken, maar moest hij zich alsnog voor de correctionele rechtbank van Kortrijk verantwoorden voor mensenhandel en prostitutie.

Mensenhandel in bars

"Bij de huiszoekingen was duidelijk gebleken dat er in de bars sprake was van mensenhandel", zei de procureur. "Hij ronselde meisjes uit het buitenland voor zijn bordelen in Kuurne, Ronse en de regio rond Doornik. Velen waren illegaal." Alderweireld, die in het verleden al veroordeeld werd voor gelijkaardige feiten, vroeg de vrijspraak omdat de vrouwen allen vrijwillig in de bordelen werkten.

Volgens het openbaar ministerie hadden de vrouwen geen enkele vrijheid en moesten ze de helft van hun inkomsten afgeven. Er werd een gevangenisstraf van tien jaar gevorderd, maar de rechter gaf hem dertig maanden waarvan 15 effectief en een boete van 60.000 euro. De rest van de straf is met uitstel. Er werd ook 409.164 euro verbeurdverklaard.

De rechter meende ook dat niet alle gevallen van mensenhandel bewezen zijn. "Ik moet het vonnis nog met mijn cliënt bespreken, maar het is niet uitgesloten dat we in beroep gaan", aldus de advocaat van Alderweireld, Jean-Baptist Notebaert. Op het beklaagdenbankje zaten ook nog elf andere beklaagden, waaronder de uitbaters van de bars. Zij kregen straffen van 4 tot 18 maanden, maar werden wel vrijgesproken voor mensenhandel. In totaal werd meer dan 2,3 miljoen euro verbeurdverklaard.