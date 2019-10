Dominique Biebau wint de Knack Hercule Poirotprijs 2019

Biebau ontving de prijs op de openingsdag van de Boekenbeurs. De winnaar krijgt een cheque van 5.000 euro en een Mont-Blanc pen, limited edition van Rudyard Kipling. Biebau is een geboren Waregemnaar die als eindredacteur en radiojournalist bij Q-music werkte. Hij doceert Engels en Nederlands aan een middelbare school. In 2010 schreef hij de Ward Ruyslinckprijs voor Kortverhalen op zijn naam. ‘Russisch voor beginners’ is zijn tweede literaire thriller.

Russisch voor beginners

Wat hebben een hete wagen, een grotonderzoek, een Rus die geen woordenboeken wil zien, een taxichauffeur, een aan papier gevlimde duim, en een Duitser die het Vlaams café La Bête Noire openhoudt in Perm met elkaar te maken? Alles in de hilarisch onderkoelde wereld van Biebau, die al de meesterlijke Koude Oorlog-thriller 'IJslands Gambiet' (2015) schreef. Dit wonderlijk spitsvondig misdaadverhaal vol aforismen, oneliners en onderkoelde humor spiegelt zich aan Agatha Christie: je weet vanaf het begin wie het gedaan heeft, maar is dat wel zo? Net als Dostojevski’s Raskolnikov. Wraak wordt wel degelijk ijskoud gegeten. En wat is de onheilspellende betekenis van “Woorden doen er wel degelijk toe”?