Dominique Persoone bouwt verjaardagsfeestje

Zijn atelier aan het Simon Stevinplein waar alles is begonnen groeide intussen uit tot een culinair instituut met wereldfaam. De Bruggeling heeft nu zelfs een eigen cacaoplantage in Mexico. Vandaar dat de verjaardag werd gevierd in Mexicaanse stijl. Zijn medewerkers hebben een piñata gemaakt, dat is een Mexicaanse verrassingspop die gevuld is met zoetigheden en cadeaus. Naar verluidt is die gemaakt naar zijn beeltenis. Behalve honderden tickets voor gratis doosjes pralines en confetti, zaten er ook golden tickets in de piñata verstopt. Die geven toegang tot een ultieme Chocolate Experience bij hem in zijn atelier.