Dominique rijdt Tour De France voor goede doel

Terwijl verschillende deelnemers van de Ronde van Frankrijk de jongste dagen schitteren in de na-Tourcriteria, kijkt Dominique Lehoucke uit Izenberge tevreden terug op zijn deelname aan zijn eigen Tour De France.

Dominique vertrok begin deze maand samen met 22 andere amateurwielrenners om iedere dag een etappe te rijden, telkens de dag voor de profs. Zo werkte hij 3.500 kilometer af, weliswaar aan een iets gezapiger tempo.

Behalve de sportieve uitdaging was het ook de bedoeling om de afgelegde hoogtemeters, zo’n 53.000 in totaal, om te zetten in euro’s voor het goede doel. Dat probeert hij nog voor het einde van het jaar te realiseren. Zijn avonturen kun je intussen ook volgen op de website www.ikrijdetour.be