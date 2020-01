Dood baby Romy: assisenproces start

In Brugge wordt vandaag de jury samengesteld in de zaak van Bennet D. (25). De man uit Adinkerke wordt verdacht van doodslag op zijn vijf weken oude dochtertje Romy.

De feiten speelden zich af op nieuwjaarsdag 2018. Volgens de beschuldigde viel de baby per ongeluk. Zijn toenmalige advocaat Jorn Verminck zei toen: “Terwijl de mama boven aan het slapen was, ververste hij de baby in de zetel. Wellicht door een verkeerde handeling van mijn cliënt viel het kindje op de grond. Hij deed in paniek pogingen om het kindje wakker te maken door te schudden.”

Romy overleed enkele dagen later in het ziekenhuis aan haar verwondingen. “Mijn cliënt is daar kapot van. Er is geen kwaad opzet in het spel. Hij werkt dan ook volledig mee aan het onderzoek.”

Maar het parket dacht daar kort na de feiten anders over. Filiep Jodts, parket West-Vlaanderen: “We zijn op nieuwjaarsdag door het universitair ziekenhuis van Gent in kennis gesteld dat er een baby zou overleden zijn aan ernstige verwondingen. Het kind vertoonde tekenen van Shakenbabysyndroom. We zijn direct een onderzoek gestart en zijn uitgekomen bij de vader. Die heeft een verklaring afgelegd en op basis daarvan en op basis van onze eigen bevindingen hebben we hem voorgeleid bij de onderzoeksrechter en die heeft beslist hem aan te houden. Wij gaan uit van kwaad opzet.”

Eerst vertelde Bennet D. dat hij het kindje te veel fysiologisch water had toegediend via het neusje. Volgens zijn advocaat was hij te beschaamd over de ware toedracht. De man riskeert voor doodslag 30 jaar opsluiting.

