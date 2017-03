Twee jaar na het overlijden van een vrouw van 41 uit Zwankendamme is nog altijd niet duidelijk of de vrouw vermoord dan wel verdronken is.

Een wandelaar vond op 15 maart 2015 haar levenloze lichaam in een sloot, nadat ze de dag voordien in Lissewege carnaval had gevierd met haar man, van wie ze zou scheiden, en haar nieuwe vriend. Beiden zijn toen ondervraagd maar meteen weer vrijgelaten. Het onderzoek is afgerond zonder verdachten of dader, en dat valt de familie erg zwaar.