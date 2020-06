Dood Sofie: Verwijzing van Alexandru C. uitgesteld

In de zaak rond de dood van Sofie Muylle is de zitting over de verwijzing van Alexandru C. (26) op vraag van de verdediging uitgesteld.

Het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge wil de Roemeen voor het hof van assisen brengen voor moord en voor verkrachting met foltering, maar daar wil de verdediging eerst schriftelijk op reageren.

Na 3 en een half jaar is het onderzoek rond en moet de raadkamer beslissen over de doorverwijzing van de Roemeense hoofdverdachte naar het Hof Van Asssisen. De jongeman (26) blijft ontkennen dat hij Sofie Muylle om het leven bracht.

Na avondje stappen

Het lichaam van Sofie Muylle is door een wandelaar teruggevonden op een ijskoude zondagmorgen eind januari 2017 op het strand van Knokke-Heist. Dat gebeurde onder een houten staketsel aan de zeedijk.

De schoonheidsspecialiste van 27 jaar uit Roeselare was de nacht daarvoor op stap met haar vriend. Ze keerde niet meer terug naar de Pianobar nadat ze ‘s nachts alleen een luchtje ging scheppen. Het is voor de speurders een mysterie wie de jonge vrouw om het leven bracht.

Man met blauwe jas in het vizier

Meer dan twee maanden na de vondst komt één man in het vizier: een man met een opvallende blauwe jas die uren in de buurt rondliep. Dat is te zien na analyse van camerabeelden. In Roemenië wordt Alexandru C. opgepakt, toen 23 jaar. Hij beweert dat hij Sofie toevallig tegenkwam op het strand die nacht.

Hij misbruikte haar en sleepte haar onder het staketsel maar hij ontkent dat hij haar doodde. Opvallend: hij nam ook beelden haar met zijn gsm. “Om later mijn onschuld te bewijzen”, zegt hij.

Tot op vandaag blijft hij ontkennen maar het parket wil de jongeman voor assisen voor moord en verkrachting met foltering.

