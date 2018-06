Dood spoor in zoektocht naar gestolen beelden

Er is nog altijd geen spoor van de beeldengroep die vorige week werden gestolen in Brugge.

Even hadden politie en parket het transportbedrijf in het vizier dat de beelden van op het Zand naar de Blauwe Toren had gebracht, maar een huiszoeking leverde niets op. De eigenaar zegt ook niets met de diefstal te maken te hebben.

Toch blijft de politie erbij dat de beelden gestolen zijn dankzij inside informatie. Iemand moet dus betrokken zijn die wist waar de beelden lagen en wanneer ze zouden vervoerd worden naar hun nieuwe bestemming.

Op 1 juni stelde de stad vast dat alle bronzen beelden die voorheen op ’t Zand stonden, verdwenen waren. Alleen de sokkels lagen er nog.

Lees ook: