Doodrijders in verkeer: man & vijftiger is profiel

Een man, tussen de 50 en 59 jaar oud en vertrouwd met de omgeving. Dit is het profiel van de veroorzakers van 58 dodelijke verkeersongevallen in 2019 in West-Vlaanderen. Dat blijkt uit een studie in opdracht van gouverneur Carl Decaluwé.

Aanleiding van het onderzoek zijn de drie vluchtmisdrijven per jaar in 2018 en 2019 bij dodelijke verkeersongevallen in West-Vlaanderen. Die zijn voor gouverneur Decaluwé onaanvaardbaar. Hij liet door zijn diensten de gerechtelijke dossiers van de 58 dodelijke verkeerongevallen in 2019 in West-Vlaanderen grondig analyseren.

Onveilig weggebruik

"Uit de analyse komt duidelijk naar voren dat quasi alle dodelijke verkeersongevallen het gevolg zijn van onveilig weggebruik. Valpartijen, verkeers- en uitwijkmanoeuvres zijn menselijke handelingen met een belang van alertheid, kennis van de wegcode, goede omgang en behendigheid met het vervoermiddel. Onaangepaste snelheid en alcoholgebruik achter het stuur zijn gedragsgerelateerd, net als afleidingen", zegt de studie.

"Het aantal dodelijke verkeersongevallen daalde in 2019 van 79 naar 58. Dat zijn er nog steeds 58 te veel,” zegt gouverneur Decaluwé. De analyse van de dodelijke verkeersongevallen in West-Vlaanderen wordt jaarlijks uitgevoerd. “De analyses en inzichten uit deze jaarlijks onderzoeken zijn een goede basis voor een gerichte aanpak voor nog meer verkeersveiligheid”.

Profiel veroorzaker

"Man, tussen 50 en 59 jaar, vertrouwd met de omgeving, bestuurder van een personenwagen, komt zelf om het leven, is geen recidivist, is hoofdelijk verantwoordelijk voor het ongeval", blijkt uit de studie. "Het opvallend verschil met 2018 is dat toen de leeftijdsgroep 25 tot 39 jaar meest voorkwam".

Profiel slachtoffer

"Man, tussen 25 en 39 jaar, bezoeker, bestuurder van een personenwagen, liep vaker fataal af, is geen recidivist, is meestal niet hoofdelijk verantwoordelijk voor het ongeval. Het opvallend verschil met 2018 is dat toen de kans om te overlijden even groot was als niet gewond te raken".