Doodsbedreigingen voor bewoners die zich tegen nieuw Clubstadion verzetten

De politie houdt nu verhoogd toezicht aan de woningen en er is een proces verbaal opgesteld. Het stadiondossier van Club Brugge blijft dus de gemoederen verhitten.

Gisteren raakte bekend dat de omgevingsvergunning voor de bouw van het nieuwe stadion van Club Brugge werd geschrapt. Dat zorgde voor heel wat ontgoochelde reacties uit politieke hoek en ook bij heel wat Club Brugge-supporters. Met online dus ook bepaalde bedreigingen aan het adres van de zestien bewoners. Hun namen stonden in het arrest dat online kwam maar is intussen van het internet gehaald. De advocaat van de zestien bewoners wil niet voor de camera reageren maar laat ons weten dat ze de ontgoocheling in dit dossier begrijpt maar dat doodsbedreigingen via sociale media aan haar cliënten er ver over is.

De politie van Brugge houdt intussen verhoogd toezicht aan de woningen in de buurt van de Olympiasite in Sint-Andries. Er werden ook processen-verbaal opgesteld voor bedreigingen via sociale media.

