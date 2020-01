Doodslag baby Romy: akte wordt voorgelezen

De man houdt vol dat hij niet de bedoeling had om haar op 1 januari 2018 in Adinkerke van het leven te beroven.

Bennet D. vierde oudejaarsavond met zijn vriendin en hun baby bij zijn moeder en stiefvader in Adinkerke. In de namiddag van 1 januari belde de beschuldigde zelf de hulpdiensten, omdat het meisje niet meer bewoog. De vader beweerde eerst dat de baby bij een neusspoeling mogelijk te veel fysiologisch water had binnengekregen. Het slachtoffer bezweek op 4 januari 2018 in het ziekenhuis aan haar verwondingen.

Volgens de beschuldigde zou de baby uit de zetel op haar voorhoofd gevallen zijn. In een paniekreactie begon hij daarna met het kind te schudden, maar D. ontkent met klem dat hij de bedoeling had om het slachtoffer om het leven te brengen. Die vraag rond het oogmerk tot doden zal ook cruciaal worden tijdens het proces.

Het dossier werd in het voorjaar van 2019 door de Veurnse raadkamer naar de correctionele rechtbank verwezen. Door de Potpourri II-wet konden moorden en doodslag anderhalf jaar lang inderdaad door beroepsrechters behandeld worden, maar die beslissing was op 21 december 2017 al teruggedraaid door het Grondwettelijk Hof. In die omstandigheden verklaarde de correctionele rechtbank van Veurne zich op 8 mei dan ook onbevoegd om te oordelen over de zaak. Via het hof van cassatie werd het dossier dan alsnog naar het hof van assisen verwezen.

30 jaar opsluiting

Tijdens het assisenproces wordt Bennet D. bijgestaan door meester Kris Vincke. Meester Suzy Cooleman en meester Filip De Reuse verdedigen de belangen van de moeder van Romy. Meester Celine Mouton zal zich burgerlijke partij stellen voor de ex-vriendin van D. en hun bijna zevenjarige dochter. Serge Malefason van het Gentse parket-generaal neemt de rol van openbaar aanklager op zich. Voorzitter Willem De Pauw zal de beschuldigde op maandag 13 januari verhoren.

Bennet D. riskeert voor doodslag 30 jaar opsluiting. Bij een herkwalificatie naar opzettelijke slagen en verwondingen met de ongewilde dood tot gevolg hangt hem tot 15 jaar boven het hoofd. De uitspraak wordt in principe op donderdag 16 januari verwacht.

