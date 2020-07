De jonge vader, voor wie pretpark Plopsaland in De Panne uitzonderlijk de deuren opende in juni, is overleden.

Hij was 32, en had kanker. De man kreeg in het voorjaar te horen dat hij niet lang meer te leven had, en wou met zijn gezin nog eens naar Plopsaland. Pretparken waren toen dicht door de corona-maatregelen, maar voor de man en zijn gezin, een familie uit Vlaams-Brabant, maakten ze in De Panne een uitzondering. De dertiger is gisteravond, nauwelijks een paar weken later, overleden.

