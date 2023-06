Doodzieke Rachèle (3) zoekt geschikte stamceldonor

Eind 2022 merkten de ouders van Rachèle ongewone blauwe plekken op in haar hals en in haar beentjes. Na heel wat onderzoeken viel een zwaar verdict: Rachèle lijdt aan een zeldzame beenmergziekte. Het beenmerg van de kleuter maakt geen bloedcellen en geen bloedplaatjes meer aan. Sindsdien bracht het meisje heel veel tijd in het ziekenhuis door, kreeg intussen heel wat bloedtransfusies en moet ze 32 siropen per week innemen. Afgelopen maand kregen haar ouders te horen dat de behandelingen niet aanslaan. Daarom wordt er nu wereldwijd naar een geschikte stamceldonor gezocht voor Rachèle. Via chemo zal het immuunsysteem van de kleuter stilgelegd worden, om het dan later via stamcellen terug op te starten. Haar ouders lanceren daarom een oproep om je te laten registreren als stamceldonor, want “die moet ergers ter wereld rondlopen”.

Je laten registreren als stamceldonor kan via het Rode Kruis.