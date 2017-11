Doofbeleid Ieper wordt bijgestuurd

Anderhalf jaar geleden kreeg burgemeester Jan Durnez een petitie van een actiegroep, ondertekend door ruim 3.200 mensen, die 's nachts meer licht in hun straat wilden. Daarop werd beslist om de lichten 's nachts minder lang te doven, nl. van 24 uur tot 5 uur i.p.v. 23 uur tot 6 uur. Ook op vrijdag- en zaterdagnacht bleven ze branden.

Toen werd ook vooropgesteld dat in wijken en op gevaarlijke kruispunten lichtpunten zouden voorzien worden, eventueel op zonne-energie. Emmily Talpe (Open VLD) vroeg gisteren op de gemeenteraad naar een stand van zaken. Burgemeester Jan Durnez antwoordde dat er overleg geweest is met Eandis over die puntverlichting. Een Frans-Duitse firma heeft nu een nieuw aanbod dat voor een betaalbare prijs de hele nacht blijft branden. Dat zal nu eerst worden uitgetest, want het moet voldoen aan de normen van Eandis.