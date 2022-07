Alexander Doom uit Roeselare heeft woensdagavond geen plaats in de finale van de 400 meter kunnen bemachtigen op het WK atletiek in Eugene, in de Verenigde Staten.

Doom finishte in de halve finale als zesde in zijn reeks, in een tijd trager dan zijn persoonlijk record. In de eindafrekening op het wereldkampioenschap 400 meter staat hij op een negentiende plaats. Zaterdag moet hij wel nog aan de bak met de Belgian Tornados op de 4x400 meter.