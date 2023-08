Door mindere weer eten we veel minder typische zomergroenten en fruit

Als je aan zomer denkt, denk je wellicht niet onmiddellijk aan prei, champignons of aardappelen. Toch doen die groenten het door het minder goede weer beter dan andere jaren, zegt de REO Veiling in Roeselare. De typische zomergroenten en fruit laten we soms sneller links liggen.

Remie Dewitte, REO Veiling: "Wij merken zeker een wijziging in het consumptiepatroon. De supermarkten en groothandels vragen minder naar die typische zomergroenten zoals trostomaat, sla en komkommer. Ook de verkoop van aardbeien, frambozen en meloenen ligt door het slechte weer een heel stuk lager dan bijvoorbeeld vorig jaar."

Maar wat eten we dan wel? "Daarentegen zien wij dat de vraag naar prei, witloof, champignons, zaken die wij normaal minder verkopen bij zomerweer, toch een heel stuk hoger ligt."

Weer ons niet altijd goedgezind

Het ene jaar is het te droog voor de landbouw, nu is het voor sommige producten te nat. Voor groentetelers is het Belgische weer geen evidentie. "Wij zien de laatste jaren dat het weer ons niet altijd goedgezind is. Dit jaar zagen we een heel nat voorjaar, waardoor er later is aangeplant. Dan zagen we in mei en juni droogte met felle wind, waardoor er ook beregend moest worden. Nu zien wij kwakkelweer, wat de markt wel degelijk verstoort."

Door het weinige zonlicht zal er ook een mindere productie zijn van bijvoorbeeld courgettes en tomaten. Een positieve noot: het weer heeft geen impact op de kwaliteit van de groenten.