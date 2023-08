Door pesticiden geen drinkwater meer uit 2 West-Vlaamse waterbekkens

Sinds juni kan er geen drinkwater meer gehaald worden uit twee waterbekkens in West-Vlaanderen.

Dat zegt VRT Nieuws en is ook aan onze redactie bevestigd. Het gaat om water uit de Blankaart in Diksmuide en Verdronken Weide in Ieper.

Uit metingen van de Vlaamse Milieumaatschappij en de Watergroep blijkt dat er teveel herbiciden en pesticiden in het water zitten, die vooral door de landbouw gebruikt worden. Eén specifieke onkruidbestrijder uit de erwten- en bonenteelt zorgt voor de grootste problemen. De Watergroep benadrukt wel dat de drinkwatervoorziening in onze provincie niet in het gedrang komt. Ook de kwaliteit van het drinkwater dat uit de kraan komt blijft gegarandeerd.