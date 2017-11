Doorbraak in strijd tegen verzanding haven

Er is een doorbraak in de strijd tegen de verzanding van de haven van Blankenberge.

De Vlaamse overheid voorziet budgetten om een nieuwe strekdam te bouwen aan de Westkant van de havengeul. Die moet een efficiënte oplossing vormen voor een probleem waarbij ze de haven al jaren voortdurend moeten baggeren. De zandinstroom wordt trouwens steeds erger en almaar vaker komen jachtjes en schepen in de problemen als ze op de zandbank botsen in de havengeul.

Daphne Dumery, Volksvertegenwoordiger: "De timing die nu op tafel ligt, is de volgende: de studies zijn afgerond, de ingenieurs hebben hun werk gedaan. Dat wordt nu overlegd. In januari start de vergunningsprocedure, met alle milieu-effectenrapporten, dat is nu eenmaal de procedure. Maar het belangrijke is dat de dam er komt en dat ook de nodige budgetten zijn voorzien."

Over enkele weken toont het Vlaams gewest welke plannen er precies voorliggen.