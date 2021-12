Er is een doorbraak in het dossier van de N314 Komenstraat , de gewestweg tussen Mesen en Heuvelland. Het Vlaams Gewest voorziet een pakket van maatregelen om verkeersproblemen te verkleinen en de leefbaarheid te vergroten.

Nu rijden vrachtwagens zich vaak vast, omdat er te weinig plaats is. Het Vlaams Gewest schrapt een aantal parkeerplaatsen, zodat vrachtwagens elkaar beter zullen kunnen kruisen. Er komt in de loop van volgend jaar ook een snelheidsbeperking van 30 km per uur met trajectcontrole. Er komt ook een ontsluitingsweg voor de bewoners, zodat die achteraan hun perceel een garage kunnen bouwen en de parkeerdruk op de Komenstraat kan afnemen.

