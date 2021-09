Dorp Leisele vreest bouwplannen van mestbedrijf

In Leisele, een landelijk Westhoekdorp bij Alveringem, is er groot protest tegen de bouwplannen van het mestverwerkingsbedrijf Samagro. Het bedrijf wil het productieproces aanpassen en daarvoor komen er nieuwe gebouwen.

Veel mensen in het dorp vlakbij vrezen voor nog meer geurhinder en drukker verkeer. Er hangen zwarte vlaggen, de inwoners van Leisele maken bezwaar.

"Dit hoort hier niet thuis" (buurtbewoner)

Het mestverwerkingsbedrijf Samagro aan de rand van Leisele zorgt dus voor onrust in het dorp. Jaarlijks wordt bijna 100.000 ton mest verwerkt. Samagro wil moderniseren en de compostering en het verkorrelen scheiden in twee gebouwen. Het vraagt hiervoor een vergunning, maar dat maakt de mensen ongerust.

"We denken dat dit meer vervoer zal meebrengen en ook het zicht. Een gebouw van 18 meter hoog hier in landelijk gebied, ik vind niet dat dit hier thuishoort", zegt een buurtbewoner. "En tevens vrees ik voor geurhinder."

"We passen plannen aan" (bedrijf)

Gisteravond was er een druk bijgewoonde infovergadering. Het bedrijf beloofde geen capaciteitsuitbreiding en zelfs een dubbel geurverwijderingssysteem. Het heeft ook naar de mensen geluisterd.

Koen Samyn van mestverwerkingsbedrijf Samagro: "We gaan onze plannen laten aanpassen naar een luchtdichte wand- en dakdekking. Daarnaast waren er vragen om een sas te bouwen voor de aanvoer en we gaan het gebouw iets verder van de straat bouwen om het groen scherm groter te maken."

"Beter verhuizen"

Veel klachten over geurhinder werden in het verleden niet gehoord en nu willen de mensen waterdichte garanties of eigenlijk zien ze het bedrijf nog liever verhuizen.

"Eigenlijk zou dat de beste oplossing zijn en ook voor hen want zij gaan met ons problemen blijven hebben. Dat zullen er meer zijn dan er ooit zijn geweest, als het terug gaat stinken", zegt Johnny Rutten. "Dit heeft niets meer met een agrarisch bedrijf te maken. Dit is industrieel bedrijf met vrachtwagens. Dit hoort hier niet."

Tegen de eerste plannen is al massaal bezwaar ingediend. Of de aangepaste plannen het zullen halen, is nog maar de vraag.